ABD'nin Salt Lake şehrinde Tongan Crip Gang isimli çete üyesi, 25 yaşındaki Siale Angilau, mahkeme sırasında kendisine karşı tanıklık eden adamı kürsüde öldürmek isterken polis tarafından vuruldu.

4 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Mahkeme esnasında avukatının kalemini kapıp kürsüye koşan genç adam, Jane Doe isimli kadın polis memuru tarafından 4 el ateş edilerek öldürüldü. Polis, yaklaşık 1 buçuk saniye içinde hızla ateş ederek Angilau'yu durdurmayı başardı.

AİLE DAVA AÇMIŞTI

2014'te yaşanan olayın videosu, öldürülen adamın ailesinin açtığı davanın sonuçlanmasından sonra kamuoyu ile paylaşıldı. Angilau'nun ailesi, bir kaleme karşı ateşlenen dört el silahın aşırı güç kullanımı olduğunu iddia etmişti.

Angilau; saldırı, komplo, soygun ve silahla yaralamadan suçlanan ve 2010 iddianamesindead geçen 17 çete üyesinden biriydi. Ölen adam hakkında 10 ile 30 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: haberinburada