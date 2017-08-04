Güney Afrika'da, 10 silahlı çete üyesi, para taşıyan zırhlı araçları takip için yola çıktı. Limpopo yolunda zırhlı aracı tekerini patlatarak durduran saldırganlar, şoförü de aracın dışına çıkarıp yerde sürükledi.

PARA KASALARINI PATLATTILAR

Bununla da yetinmeyen eli silahlı çete üyeleri, zırhlı araçtaki para kasalarını patlattı. Patlamanın şiddetiyle bazı parçalar ağaç dallarına fırlarken, gökyüzünden de para yağdı.

Yaklaşık 2 milyon doları çalan çete üyeleri, polis tarafından yakalandı.

İşte bölgeden kareler:

Kaynak: haberinburada