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ÇETE BİRBİRİNE DÜŞÜNCE YAŞLI ADAMIN KAPTIRDIĞI PARA GERİ DÖNDÜ


Çete birbirine düşünce yaşlı adamın kaptırdığı para geri döndü
Tarih : 31 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Çete Birbirine Düşünce Yaşlı Adamın Kaptırdığı Para Geri Döndü(6/10)2

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, İzmir'de telefonda kendisini polis olarak tanıtan çete lideri, 79 yaşındaki adamı kandırdı ve 30 bin lirayı kapıya gelen kişiye vermesini istedi. Ancak parayı almaya giden çete üyesi, parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Çete lideri, polisi arayarak çete üyesini ihbar etti. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, kömürlükte sakladığı 30 bin lira sahibine teslim edildi.

AYNI YÖNTEMLE KANDIRMIŞLAR

Kendisini İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis şefi olarak tanıtan dolandırıcı, Bornova ilçesinde yaşayan SGK emeklisi 79 yaşındaki Gültekin Y.'yi ev telefonundan aradı. Yaşlı adama "Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Hesabınızdan örgüte para aktarılmış. Operasyon düzenleyeceğiz. Devlet olarak banka hesabınızdaki paraya güvenliğiniz için el koyacağız. Operasyon tamamlandıktan sonra paranızı iade edeceğiz" dedi.

POLİS KALDIĞI EVİ BASTI

Bu yalana inanan ve paniğe kapılan Gültekin Y. bankada parası olmadığını söyleyince, dolandırıcı kredi çekmesini söyledi. Yaşlı adam banka şubesine giderek kredi çekti. Gültekin Y.'yi tekrar arayan zanlı, "Parayı siyah bir poşete koyun. Evinize polis memuru gelecek. Paraları ona verin" dedi. Eve giden 18 yaşındaki çete üyesi Yener M. içinde 30 bin lira olan poşeti aldıktan sonra telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Yener M.'ye ulaşamayan çete lideri, polisi arayarak çete üyesinin ismini verip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler zanlının Karabağlar'da kaldığı eve baskın yaptı ve Yener M.'yi gözaltına aldı. Evdeki kömürlükte bulunan 30 bin lira polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Gültekin Y., "Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Telefonda kendini polis olarak tanıtan kişilere inanmayın" dedi. Zanlı tutuklandı. Polis şimdi kimliğini belirlediği çete liderini yakalamaya çalışıyor. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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