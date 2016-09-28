Star TV'de ekrana gelecek, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Cesur ve Güzel' dizisinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı.



Bugün çekimleri başlayan 'Cesur ve Güzel' dizisini Ali Bilgin yönetiyor. Ece Yörenç'in senaryosunu yazdığı, Toygar Işıklı'nın müziklerini yaptığı dizide diğer önemli rollerden biri 'Tahsin Köroğlu' karakteri...



Uçankuş'un haberine göre; 'Cesur ve Güzel'de 'Koray' ve 'Sühan' adında 2 çocuklu, toprak zengini bir adam olan 'Tahsin Köroğlu' için usta bir oyuncuyla anlaşma sağlandı. Köroğlu ailesinin gözbebeği 'Sühan'ı oynayan Tuba Büyüküstün'ün babasını Tamer Levent canlandıracak. Usta oyuncu, ilk olarak dizinin okuma provalarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'le bir araya geldi ve oldukça keyifli bir çalışma ortamı oluştu.



Tamer Levent, 2 sezondur 'Aşk Yeniden' dizisinde Özge Özpirinçci'nin balıkçılık yapan babasını oynamıştı.