Kilis'teki Fetö/Pdy Operasyonu
Sivas'ta 5 Ton 355 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Toplam Kredi Stoku 1,9 Trilyon Lirayı Aştı
Beşiktaş'ta Hedef Belirlendi: Final Hayal Değil
Her 10 Kişiden 1'i Risk Altında
Nepal'de Otobüs Kazası: 26 Ölü
Cesur Ve Güzel Dizisinde Şok Eden Sahne
Emniyet Müdür Yardımcısı Tahliye Edildi
Başkent'te Esrarengiz Olay, Oturduğu Evin Çatısında ...
Kılıçdaroğlu. Dünyanın Hiç Bir Yerinde Bu Model Yok
İşte Bbp'nin Referandum Kararı!
İstanbul'da Helikopter Düştü... Eczacıbaşı'ndan İlk Açıklama
Karaciğer Dostu Lavanta
Sonunda İtiraf Etti: Ben Seks Bağımlısıyım
Hain Plan Deşifre Oldu
Trabzonspor'u Ayağa Kaldıracak Proje
Lavrov'dan Batıya Rest!
Mhp'de 4 İsme Oybirliğiyle İhraç!
Canikli'den Flaş Dolar Ve Enflasyon Açıklaması!
İş İlanı Verip, Görüşmeye Gelen Kadına Tecavüz Etti

cesur ve güzel dizisinde şok eden sahne

CESUR VE GÜZEL DİZİSİNDE ŞOK EDEN SAHNE

Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinin kabristan ziyareti sahnesinde bir skandala imza atıldı. Kaynak: Cesur ve Güzel dizisinde şok eden sahne

Tarih : 10 Mart 2017, 14:21
Puan Ver : Cesur Ve Güzel Dizisinde Şok Eden Sahne(9/10)11


Cesur karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Fügen Karahasanoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında her şey ilk bakışta normal görünüyordu. 



Milliyet'te yer alan habere göre, sahnede, Kıvanç Tatlıtuğ, annesinin mezarını temizledi, elini başına götürdü, kalbine dokundu fakat, annesine ellerini açıp Fatiha bile okumadan sahne tamamlandı. 



 



kaynak:internetmedya








Etiketler: Cesur  Ve  Güzel  Dizisinde  Şok  Eden  Sahne    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER