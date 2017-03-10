CESUR VE GÜZEL DİZİSİNDE ŞOK EDEN SAHNE
Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinin kabristan ziyareti sahnesinde bir skandala imza atıldı. Kaynak: Cesur ve Güzel dizisinde şok eden sahne
Cesur karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Fügen Karahasanoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında her şey ilk bakışta normal görünüyordu.
Milliyet'te yer alan habere göre, sahnede, Kıvanç Tatlıtuğ, annesinin mezarını temizledi, elini başına götürdü, kalbine dokundu fakat, annesine ellerini açıp Fatiha bile okumadan sahne tamamlandı.
kaynak:internetmedya
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