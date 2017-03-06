CESUR VE GÜZEL DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK!
Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı yapımın senaristliğini üstlenen Ece Yörenç Cesur ve Güzel'den ayrılıyor.
Ece Yönenç, Ay Yapım imzasıyla beyazperdeye uyarlanacak olan ‘Kürk Mantolu Madonna'nın senaryosuna odaklanacak olması nedeniyle birkaç hafta sonra görevini kendisinin oluşturduğu yeni bir yazı ekibine devredecek.
kaynak:hürriyet
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