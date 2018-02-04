İlk ticari antivürüs yazılımının kurucusu John McAfee, sanal paraların güçlü bir savunucusu olarak biliniyor. Gerek Bitcoin gerekse diğer altkoinlere yüklü yatırım yapan başarılı iş adamı, Bitcoin ile ilgili girdiği "Bir Bitcoin 2020 yılının sonlarında 1 milyon dolar olmazsa bir televizyon kanalında kendi cinsel organımı kesip yiyeceğim" iddiası ile tekrar gündemde.

"KESİP TELEVİZYONDA YİYECEĞİM"

McAfee ilk olarak Temmuz 2017'de Twitter hesabında kendisine yöneltilen "Bir Bitcoin üç yıl içerisinde 500 bin dolar olacak mı?" sorusuna verdiği "Eğer olmazsa televizyona çıkıp cinsel organımı kesip yiyeceğim" şeklinde yanıt vererek ses getirmişti. Bu tweeti attığında bir Bitcoin 2 bin 800 dolar seviyesinde bulunuyordu.

"GİRDİĞİM İDDİA HALA MASADA"

McAfee aynı yılın 29 Kasım'ında attığı yeni tweetinde ise "Bitcoin'in 2020 yılında 500 bin dolar olacağını söylediğimde, 2017 yılının sonunda 5 bin dolar olacağını gösteren bir model kullanmıştım. Ancak Bitcoin bu modelin ortaya koyduğundan daha hızlı bir değişim gösteriyor. Bu nedenle artık 2020 yılında bir Bitcoin'in 1 milyon olacağını düşünüyorum. Daha önce girmiş olduğum iddia hala masada eğer yanılırsam cinsel organımı yiyeceğim." demişti. McAfee bu tweeti attığında ise bir Bitcoin 9 bin 700 dolar seviyesinde idi. 17 Aralıkta 19 bin 800 dolara kadar çıkan Bitcoin yılı 13 bin 800 dolardan kapatmıştı.

2018 yılında sert düşüş yaşayan Bitcoin cuma günü 7 bin 900 dolara kadar gerilerken birçok insan McAfee'nin bu iddiasına bağlı kalıp kalmayacağını da merak eder duruma geldi.

"AKLINIZI KULLANIN"

McAfee, Bitcoin'de adeta panik havasının yaşandığı cuma günü attığı yeni tweetinde daha önce girdiği iddiayı hatırlatarak şunları söyledi: "Birçok insan geçen iki gün içerisinde daha önce girmiş olduğum iddiaya sadık kalıp kalmayacağımı soruyor. (Yani 2020 yılı sonunda bir Bitcoin 1 milyon dolar olmazsa cinsel organımı yeyip yemeyeceğimi) KESİNLİKLE DEVAM EDİYOR!!! Ama zaten bu iddiamı gerçekleştirmek zorunda kalmayacağım. Aklınızı kullanın! Kripto camiasının iyi bildiği rakamları kullanın."

"BİRAZ CESUR OLUN"

Bu yorumu üzerine kendisine Bitcoin'in son bir aydır neden düştüğü şeklinde yöneltilen soruya ise McAfee şu şekilde cevap verdi: "Tanrım! Her yükselişin tabii ki düşüşü olacak. Belki de yüzlerce kez olacak. Artık biraz cesur olun."

Twitter üzerinden 750 bin kişinin takip ettiği McAfee, kısa vade için bir tahmin yapmanın şu an erken olduğunu ancak Mart ayına kadar Bitcoin'in 15 bin dolar seviyelerini görebileceğini de belirtti.

Kaynak: haberinburada