Londra'da Sophie Mayanne isimli fotoğrafçı vücutlarında yara ve hastalık izi olan insanları fotoğrafladı. Mayanne, sosyal medyanın yarattığı güzellik anlayışını yıkmak için bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Londra'da Sophie Mayanne isimli fotoğrafçı vücutlarında yara ve hastalık izi olan insanları fotoğrafladı.

Mayanne, sosyal medyada fotoğraf programlarını ve filtreleri kullanarak kendini gösterenlere meydan okumak için, insanlardan gizledikleri yaralarını sunmalarını istedi.

KAPANMAYAN YARALARIN İZLERİ

Toplumun "kusur" dediği tabuları yıkmak istediğini söyleyen çılgın fotoğrafçı, silinmez yara izlerine sahip insanların hem fotoğraflarını çekti hem de yara izlerinin hikayelerini yazdı.

İşte, Mayenne'nin objektifinden yara izleriyle yaşayan insanlar ve yaraları:

Isabella, 2015 yılında bir ev yangınında yaralandı.

Agnes, yedi yaşındayken bir gaz patlamasından sağ çıktı ve yüzünde yara izi kaldı. O tarihten bu yana 27 ameliyat geçirdi, yara izleriyle her zaman rahat ettiğini söyledi.

Mercy, bir yangından sonra vücudunda yanıklar oluştu.

Chloe, 13 yaşında kendine zarar vermeye başladı ve plastik cerrahların görünümünü değiştiremeyeceğini açıklayınca yara izlerini kabul etti.

Adèle Prieur, kemik kanseri nedeniyle gördüğü tedavi nedeniyle kolu bu görünümü aldı.

Barbara 2014 yılında göğüs kanserine yakalandı. teşhisi kondu. Birçok ameliyat geçirdi. Göğsü ve dört kaburgası çıkarıldı.

Bintu, 11 ay önce çay fincanı üzerine dökülünce omzu bu hale geldi.

Jessica, 8 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası defalarca yapılan ameliyatların izini vücudunda taşıyor.

Hebe, skolyoz sorunu için ameliyat oldu ve tam sırtının ortasında bir çizgi kaldı.

Samanta Bullock, ünlü bir model ve tenisçi. 14 yaşından bu yana tekerlekli sandalyede hayatına devam ediyor. Tabancayla oynarken ateş alması sonucu ağır yaralandı. Defalarca ameliyat geçirdi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ediyor. Kendisini hiçbir zaman mağdur görmediğini ve kariyereni bu şekilde devam ettiğini söylüyor.

Kaynak: haberinburada