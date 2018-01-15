Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

Cesur fotoğraflar! İnsanlar ilk kez vücutlarındaki sırları gösterdi

CESUR FOTOĞRAFLAR! İNSANLAR İLK KEZ VÜCUTLARINDAKİ SIRLARI GÖSTERDİ

Londra'da Sophie Mayanne isimli fotoğrafçı vücutlarında yara ve hastalık izi olan insanları fotoğrafladı. Mayanne, sosyal medyanın yarattığı güzellik anlayışını yıkmak için bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 01:00
Puan Ver : Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi(8/10)4

Londra'da Sophie Mayanne isimli fotoğrafçı vücutlarında yara ve hastalık izi olan insanları fotoğrafladı.

Mayanne, sosyal medyada fotoğraf programlarını ve filtreleri kullanarak kendini gösterenlere meydan okumak için, insanlardan gizledikleri yaralarını sunmalarını istedi.

KAPANMAYAN YARALARIN İZLERİ

Toplumun "kusur" dediği tabuları yıkmak istediğini söyleyen çılgın fotoğrafçı, silinmez yara izlerine sahip insanların hem fotoğraflarını çekti hem de yara izlerinin hikayelerini yazdı.

İşte, Mayenne'nin objektifinden yara izleriyle yaşayan insanlar ve yaraları:

Isabella, 2015 yılında bir ev yangınında yaralandı.

Agnes, yedi yaşındayken bir gaz patlamasından sağ çıktı ve yüzünde yara izi kaldı. O tarihten bu yana 27 ameliyat geçirdi, yara izleriyle her zaman rahat ettiğini söyledi.

Mercy, bir yangından sonra vücudunda yanıklar oluştu.

Chloe, 13 yaşında kendine zarar vermeye başladı ve plastik cerrahların görünümünü değiştiremeyeceğini açıklayınca yara izlerini kabul etti.

Adèle Prieur, kemik kanseri nedeniyle gördüğü tedavi nedeniyle kolu bu görünümü aldı.

Barbara 2014 yılında göğüs kanserine yakalandı. teşhisi kondu. Birçok ameliyat geçirdi. Göğsü ve dört kaburgası çıkarıldı.

Bintu, 11 ay önce çay fincanı üzerine dökülünce omzu bu hale geldi.

Jessica, 8 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası defalarca yapılan ameliyatların izini vücudunda taşıyor.

Hebe, skolyoz sorunu için ameliyat oldu ve tam sırtının ortasında bir çizgi kaldı.

Samanta Bullock, ünlü bir model ve tenisçi. 14 yaşından bu yana tekerlekli sandalyede hayatına devam ediyor. Tabancayla oynarken ateş alması sonucu ağır yaralandı. Defalarca ameliyat geçirdi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ediyor. Kendisini hiçbir zaman mağdur görmediğini ve kariyereni bu şekilde devam ettiğini söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cesur  Fotoğraflar  İnsanlar  İlk  Kez  Vücutlarındaki  Sırları  Gösterdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER