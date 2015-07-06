

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Büklümdere Mahallesi'nde 9 yaşındaki Barış Zafer, sabah saatlerinde evlerinin önünde bulunan çeşmeden su içtiği sırada, direkten kopan elektrik telinin çeşmenin yakınına düşmesi üzerine akıma kapıldı.







Ailesinin ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Barış Zafer kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.







Hastane önünde sinir krizi geçiren çocuğun yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederek sakinleştirdi.







Oğlunun ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri süren Osman Zafer, mahalledeki elektrik hattının 1984 yılından bu yana yenilenmediğini ve tellerin sürekli koptuğunu söyledi.