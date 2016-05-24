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ÇEŞME'DE KELEŞLİ ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI


ÇEŞME'DE KELEŞLİ ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI
Tarih : 24 Mayıs 2016, 14:46
Puan Ver : Çeşme'de Keleşli Çatışma: 2 Ölü, 6 Yaralı(7/10)6


Olay, Sabah saat 07.45 sıralarında, Çeşme'nin turistik bölgesi Alaçatı'daki eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı M.A.Y'ın adamları olduğu öğrenilen A.B., R.S., U.T., Ö.D. ve Ş.A., otel inşaatının yanındaki eğlence merkezine geldi. Çalışanların kaldığı kapıyı kıran 5 kişi, içeride bulunan 6 kişiyi darp etmeye başladı. M.A.Y'ın sağ kolu olduğu ileri sürülen A.B.'nin belindeki silah arbede sırasında ateş alıp A.B. yaralanırken, A.B.'nin yanında keleş ile gelen R.S., silah sesini duyup çatışma çıktığını sanınca karşıdaki kişilere ateş etmeye başladı.



KELEŞ İLE TARAMIŞ

Keleşin kurşunları isabet eden Gökhan İşler ve Oben isminde çalışan kişi hayatını kaybetti. Baskına gelen kişiler geldiği iki araçla olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Arbede sırasında belindeki silahın ateş alması ile yaralanan A.B., tedavi için gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yanındaki R.S. ve U.T. ile yakalandı. Yaralı olan A.B., hastanede tedavi altına alınırken R.S. ve U.T. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Öte yandan baskına uğrayan eğlence mekanı çalışanlarından biri de gözaltına alındı. A.B. ile birlikte olay sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 kişi olduğu öğrenildi. Hastanede yatan 6 yaralının polis eşliğinde tedavi gördüğü, taburcu oldukları zaman gözaltına alınarak emniyete götürüleceği bildirildi.



Polis, olay yerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan A.B. ve yanındaki 4 kişinin dün yine baskına geldiği ve iki gurup arasında kavga çıktığı ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.








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