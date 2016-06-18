

İzmir'de hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin en büyük inşaat grubu olmayı hedefleyen Folkart Yapı, Çeşme'de iki yeni projesini satışa çıkardı. Toplam yatırım bedeli 250 milyon lira olan Folkart Blu ve Folkart Hills projeleri Mayıs 2017'de tamamlanacak.



Bu sene içerisinde 4 yeni projeyi daha açıklayacaklarını anlatan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Yeni projelerin yatırım değeri 700 milyon lira. Devam edenlerle birlikte İzmir'de 3 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Bodrum için de planlarımız var" diye konuştu. İstanbul-Bursaİzmir Otoyolu'nun Çeşme için önemine değinen Sancak, "İstanbul Çeşme arası 3.5 saate inecek. İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi otoban hattı şehirlerin tatil bölgesi Çeşme olacak. Bölgede turizm 12 aya yayılacak" dedi. Otoyol projesinin henüz Çeşme'de gayrimenkul fiyatlarına yansımadığını anlatan Sancak, "Türk insanı, görmeden dokunmadan inanmıyor. Arabasına binecek, 3.5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşacak o zaman inanacak. Ancak o zaman da treni kaçıracak. 3 yıl sonra bu fiyatlara ev bulunamayacak. Fiyatlar en az 3 katına çıkacak" şeklinde konuştu.