Çeşme Alaçatı'da sosyetenin uğrak yeri olan beachte bir tek hamburgerin fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Yurt dışından getirilen zengin içeriği sebebiyle fiyatın tavan yaptığı işletmede, özel yapım hamburger 240 TL'ye satılıyor. Türkiye'nin en pahalı hamburgerini satışa sunan işletme sahibi Fatih Alkan, hamburgerin ekmeği dışındaki tüm iç malzemelerinin yurt dışından getirildiğini belirtti.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA YERDE YOK"

Pahalı olmasının sebebinin ise zengin içeriği olduğunu kaydeden Alkan, "Istakozu yurt dışında ithal ediyoruz. Bir kiloluk ıstakozun içinden elde edilen 250 gram etin tamamını burgerin içinde kullanıyoruz. Ayrıca kendi işlediğimiz özel bir et ile trüf mantarı var. Bununla beraber bir özel sos yapıyoruz. En son içine de havyar ekleyip tamamlıyoruz.

240 liralık hamburger aslında sadece bir hamburger değil, içinde sadece etten oluşan bir burger değil. İçinde ıstakoz olduğu için bu fiyatı buluyor. Bir kiloluk ıstakozun alım maliyeti belli. Biz bunu müşteriye aktarınca anlayışla karşılıyor. Türkiye'de şu anda bizden başka hiçbir yerde yok. Yurt dışındaki muadiller kadar hatta onlardan daha iyi yaptığımızı iddia edebilirim" dedi.

Hamburgerin ön hazırlık aşamasının 8 saat olduğunu, müşteriye ise 40 dakika içinde servis edildiğini belirten Fatih Alkan, donuk ürün kullanmadıklarını, havuzlardan canlı olarak çıkartılan ıstakozların kullanıldığını dile getirdi.

240 LİRAYI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Hamburgerin fiyatını görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve hemen sorduklarını ifade eden Alkan, "Tabii ki müşterilerimiz 240 lirayı görünce şaşırıyor. Çok merak eden olursa hatta biz ikram ediyoruz. İlla bu rakamı ödemesine gerek yok. Herkesin ulaşabileceği bir şey olması lazım. İçindeki malzemeyi izah edince kanaat getirip, 'Bu fiyat buna uygun' diyorlar. Talep çok iyi, insanlar bunu denemek istiyor. Tabi ki her gün yenecek bir ürün değil. Özellikle yurt dışına giden, Yunanistan'a giden kişiler buraya gelip çok beğendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖRDEK YAĞINDA PATATES KIZARTMASIYLA SERVİS EDİLİYOR

Günde 50 kilo ıstakoz tüketildiğini belirten Alkan, hamburgeri yine Türkiye'de sadece kendilerinin yaptığı ördek yağında hazırlanmış, 3 pişirme aşamasından geçen özel patates kızartması ile servis ettiklerini belirtti.

"İSKONTO YAPIYORUZ BAZEN İKRAM BİLE EDİYORUZ"

5 kişilik bir ailenin hamburger yiyip çıkmasının normal şartlarda bin 200 TL'yi bulduğunu aktaran Alkan, "Biz mümkün olduğu ölçüde iskonto yapıyoruz. Tabii ki rakamları ulaşabilecekleri yere getirmeye çalışıyoruz. İnsanların denemesini istiyoruz. Fiyatta çok sert davranmıyoruz hatta bazı insanlara ikram ettiğimiz de oluyor" dedi.Dünyayı gezen biri olarak çıktığı yurt dışı gezilerinde bu hamburgeri keşfeden Fatih Alkan, hamburgerin yapımı için İngiltere'den şefler getirerek eğitim aldıklarını anlattı.

"FİYATI TARTIŞILDI AMA..."

Türkiye'nin gözde tatil beldeleri varken yurt dışına gidilmesine bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekleyen Alkan, şunları söyledi:

"Ben bir işletmeci olarak değil ama bir vatandaş olarak bu kadar yurt dışına gidilmesinden rahatsızım. Türkiye'de de bu ürünlerin en iyisini en az onlar kadar iyi üretiyoruz. Ben zaten bunu göstermek istedim. Herkes Türkiye'de aynı lezzetleri makul olan fiyatlarla yiyebilmeli. Bu fiyatı ile çok tartışıldı ama biraz da ürünü içeriği ile tartışmak lazım. Bu içerikte de güçlü kuvvetli bir ürün. Dediğim gibi bir Fransız, İngiliz, İtalyan bunu becerebiliyorsa biz de becerebiliriz hatta daha iyisini de yapabiliriz."

LOBSTER BURGER İÇERİĞİ

Lobster Burger, Fransız tereyağıyla hazırlanan hamburger ekmeği içine ıstakoz eti, İngiliz chedar peyniri ve havyar konularak servis ediliyor. İtalyan trüf mantarından hazırlanan özel sos ekleniyor. Yanındaki patates kızartması ise ördek yağında hazırlanıyor.

Kaynak: haberinburada