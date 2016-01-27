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CESETLE ŞEHİR TURU YAPMIŞLAR


CESETLE ŞEHİR TURU YAPMIŞLAR
Tarih : 27 Ocak 2016, 15:59
Puan Ver : Cesetle Şehir Turu Yapmışlar(5/10)7


TOKİ konutları mevkiinde geçen 18 Ocak'ta devriye görevi yapan polisler, otoyol kenarındaki toprak yol üzerinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kişinin Karabağlar'daki sanayi sitesinde işyeri bulunan oto boyacısı Atalay Çimen olduğu saptandı.



İŞYERİNİN YAKININDA ÖLDÜRÜLMÜŞ



Katil zanlısı Ş.O.'nun olay günü, önce A.E. ile buluştuğu, ardından kendisinden alacaklı olan amcasının oğlu İ.O.'ya parasını vereceğini söyleyip aracı alarak, saat 14.00 sıralarında Atalay Çimen'in işyerine gittikleri, Ş.O.'nun borcunu ödeyeceğini söyleyerek Atalay Çimen'in de araca binmesini sağladığı, 15 dakika sonra da işyerinin yakınında kurusıkıdan dönüştürülme tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ortaya çıkmaması için Ş.O.'nun kullandığı hafif ticari araçla bir süre kentin farklı noktalarına gittiği, yakınlarıyla görüşüp sahte kimlik temin etmek istediği, ayrıca cinayeti üstlenmesi için A.E.'yi ikna etmeye çalıştığı ve olayda kullanılan tabancayla boş bir arazide ona da ateş ettirip elinde barut izi olmasını sağladığı, ardından da aracı akşam saatlerinde TOKİ konutları yakınlarına terk ettiği anlaşıldı.








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