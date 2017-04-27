

Edinilen bilgiye göre olay, Yılankale Korkar mevkisinde ormanlık alanda 19 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Yılmaz, çocuklarıyla birlikte gezintiye çıktı. Ormanlık alanda bulunan köpeklerin sürekli havlaması Yılmaz'ın dikkatini çekti.



Bunun üzerine Yılmaz, köpeklerin havladığı bölgeye gidince bir kısmı toprak üzerine çıkmış cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ceset yüzeye yakın gömüldüğü için sağ tarafının hayvanlar tarafından ve başının hayvanlar tarafından yendiği için sadece kemiklerinin kaldığını sol tarafının ise gömülü kaldığı için çürümediğini tespit etti.



Polis, cesedin 50-55 gün önce gömüldüğünü tahmin ederek kimlik çalışması için araştırma başlattı. Polis cesedin kalan bölümünde yaptığı incelemede çok sayıda dövme olduğunu belirledi. Özellikle sol bileğindeki dövme dikkat çekti. Polis bunun üzerine Ceyhan'da dövme yapan iş yerlerini tek tek gezip dövmelerin fotoğraflarını göstererek, bu tür dövmeleri kimin yaptırdığını sordu. Dövmeciler Yakup Çelik (28) isimli şahsın bu tür dövmeler yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine polis Yakup Çelik'i araştırıp ailesine ulaştı. Ailesi de ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı için buraya geldi.







kaynak:milliyet