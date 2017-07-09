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"CESEDİMİ YAKIN, TOZLARINI İSTEYENE DAĞITIN" DİYEREK BİLEKLERİNİ KESTİ

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 32 yaşındaki O.O., bileklerinin kesip, intihar girişiminde bulundu. Ölümü beklerken yazdığı notta cesedinin yakılmasını, tozlarının ise isteyenlere dağıtılmasını istediği ortaya çıktı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : "Cesedimi Yakın, Tozlarını İsteyene Dağıtın" Diyerek Bileklerini Kesti(7/10)3

Evli ve bir çocuk babası O.O., Aydın'ın Altıntaş mahallesi 137 sokaktaki evinde yalnız kaldığı bir sırada, bileklerini kesip intihar girişiminde bulundu. O.O., eve gelen yakınların tarafından kanlar içinde bulundu.

ÖLÜMÜ BEKLERKEN NOT YAZDI

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından O.O., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polisin evde yaptığı aramada O.O.'nun intihar girişiminde bulunduktan sonra ölmeyi beklerken yazdığı anlaşılan bir not bulundu.

"CESEDİM YAKILSIN'

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.O.'nun notta, "Bu notu yazarken daha halen yaşıyorum. Sizleri üzdüysem hiçbir işe yaramaz fakat yine de özür dilerim. Satırlarım uzun sürmez bu konuda rahat olun. Hep sorguladım 'neden' diye. Yalanlar, dostluklar, kardeşlik, aile olarak bir sebepten hepsi oluştu. Çok güçlü olmaya çalıştım. Pes etmeden yaşadım. İnsanlar hep hayatınıza giriyor. Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Şu yaşadığım şehirde ilk olmak istiyorum. Cesedim yakılsın. Tozlarını ise isteyen olursa verin. Organlarımdan sağlam olanları verin. Kızım S.O.'ya çok iyi bakın. Benden geri kalan tek şey o olacak. Gidişimden kimse sorumlu falan değil" yazdığı öğrenildi.

O.O.'nun hastanedeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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