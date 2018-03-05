Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım
Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı
Seçim İttifakının Önü Açıldı! Birinci Madde Komisyondan Geçti

Cesedi ormanda çıplak halde bulunmuştu! Annesinin feryadı yürek yaktı

CESEDİ ORMANDA ÇIPLAK HALDE BULUNMUŞTU! ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Antalya'da cesedi ormanda çıplak halde toprağa gömülü halde bulunan iki çocuk annesi Dilara'nın annesinin feryadı yürekleri dağladı: Kuzum seni çok aradık, bulamadık.

Tarih : 05 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Cesedi Ormanda Çıplak Halde Bulunmuştu! Annesinin Feryadı Yürek Yaktı(8/10)4

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda gömülü çıplak halde cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa getirildi. Genç kadının cenazesini almaya gelenlerden teyzesi Şükran Koca'nın 'Kuzum seni çok aradık, bulamadık' feryadı, yürekleri dağladı, onu sakinleştirmeye çalışan diğer teyzesi Fatma Çaltı ise baygınlık geçirdi.

ORMANDA CESEDİ BULUNDU

Korkuteli ilçesinde yaşayan ev hanımı 2 çocuk annesi Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Baba Mehmet Kandak, kızı hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Çiftçilik yapan eşinden 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilen genç kadının 2 çocuğuna ise babasının baktığı öğrenildi. Aileye dün, Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş bir kadın cesedi bulunduğu bilgisi verildi. Cesedi bölgede çobanlık yapan bir çobanın köpeğinin bulduğu ve çobanın hemen polise bilgi verdiği belirtildi.

ÇIPLAK HALDE GÖMÜLMÜŞ

Polis ekipleri bölgede geniş çağlı inceleme yaptı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan genç kadının elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ileri sürüldü. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"KUZUM SENİ ÇOK ARADIK AMA BULAMADIK"

Sabah erken saatlerinde genç kadının yakınları, adli tıpa gelerek cenazeyi almak için beklemeye başladı. 24 Ocak tarihinden bu yana kayıp olduğu öğrenilen genç kadının teyzesi Şükran Koca, "Kuzum, seni çok aradık ama bulamadık' diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

TEYZESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Koca'yı sakinleştirmeye gelen diğer teyzesi Fatma Çaltı ise feryatları dayanamayıp baygınlık geçirdi.

SAVCILIK GENİŞ ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Yapılan otopsinin ardından genç kadının cenazesi ailesi ve yakınları tarafından, Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesinde toprağa verilmek üzere alındı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş araştırma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cesedi  Ormanda  Çıplak  Halde  Bulunmuştu  Annesinin  Feryadı  Yürek  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER