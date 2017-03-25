

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yakalandı.







Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Yakakent Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş'nin (24) Konak ilçesi Hatay semtinde saklandığı evi belirledi. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı İ.Ö'yü (27) gözaltına alındı.







kaynak:habertürk