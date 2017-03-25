Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

cesedi, naylon poşete sarılmış halde bulunmuştu, bugün...

CESEDİ, NAYLON POŞETE SARILMIŞ HALDE BULUNMUŞTU, BUGÜN...

Ü. Ş.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti "Kıskançlık" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi

Tarih : 25 Mart 2017, 12:25
Puan Ver : Cesedi, Naylon Poşete Sarılmış Halde Bulunmuştu, Bugün...(6/10)7


 İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Yakakent Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş'nin (24) Konak ilçesi Hatay semtinde saklandığı evi belirledi. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı İ.Ö'yü (27) gözaltına alındı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cesedi  Naylon  Poşete  Sarılmış  Halde  Bulunmuştu  Bugün    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER