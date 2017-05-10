

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'da, sahilde dolaşmaya çıkanlar, denizde ceset olduğunu görerek polise haber verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipleri botla cesedi alarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Durmuş Kara'ya ait olduğunu belirledi.



Kara'nın cebinde Tekirdağ Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü'ne ait muayene barkodu çıktı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada, Kara'nın yat limanı dalga kıran kayalıkları civarından denize düştüğü tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







kaynak:milliyet