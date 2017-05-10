CESEDİ DENİZDE BULUNDU
Tekirdağ'da 77 yaşındaki Durmuş Kara'nın denizde cesedi bulundu.
Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'da, sahilde dolaşmaya çıkanlar, denizde ceset olduğunu görerek polise haber verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipleri botla cesedi alarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Durmuş Kara'ya ait olduğunu belirledi.
Kara'nın cebinde Tekirdağ Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü'ne ait muayene barkodu çıktı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada, Kara'nın yat limanı dalga kıran kayalıkları civarından denize düştüğü tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar