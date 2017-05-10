Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

cesedi denizde bulundu

CESEDİ DENİZDE BULUNDU

Tekirdağ'da 77 yaşındaki Durmuş Kara'nın denizde cesedi bulundu.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 14:13
Puan Ver : Cesedi Denizde Bulundu(10/10)7


Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'da, sahilde dolaşmaya çıkanlar, denizde ceset olduğunu görerek polise haber verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipleri botla cesedi alarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Durmuş Kara'ya ait olduğunu belirledi.



Kara'nın cebinde Tekirdağ Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü'ne ait muayene barkodu çıktı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada, Kara'nın yat limanı dalga kıran kayalıkları civarından denize düştüğü tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cesedi  Denizde  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER