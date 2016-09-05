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cesedi 10 gün bekletilen teröristin kimliği belli oldu

CESEDİ 10 GÜN BEKLETİLEN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ordu'da düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen ve cesedi 10 gün bekletilen teröristin, 21 yaşındaki Çağdaş Hasdemir olduğu ortaya çıktı. Hasdemir'in babası, "Oğlum 6 yıl önce kayboldu. Kayıp müracaatı yaptık" dedi.

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:12
Puan Ver : Cesedi 10 Gün Bekletilen Teröristin Kimliği Belli Oldu(10/10)10


Ordu Gölköy'e bağlı Uluvahta Yaylası'nda öldürülen ve cesedi 10 gündür Adli Tıp'ta bekletilen teröristin 'Delil Dersimi' kod adlı Tunceli Mazgirtli 21 yaşındaki Çağdaş Hasdemir olduğu ortaya çıktı.








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