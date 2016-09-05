Ordu'da düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen ve cesedi 10 gün bekletilen teröristin, 21 yaşındaki Çağdaş Hasdemir olduğu ortaya çıktı. Hasdemir'in babası, "Oğlum 6 yıl önce kayboldu. Kayıp müracaatı yaptık" dedi.