2004 yılında Manchester United ile Arsenal arasında oynanan olaylı maçta Sir Alex Ferguson'un yüzüne fırlatılan pizzanın gizemi sonunda çözüldü!

ARSENAL'İN 49 MAÇLIK SERİSİ SONLANMIŞTI

Old Trafford'da oynanan ve Manchester United'ın 2-0 kazandığı maçta Arsenal'in 49 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş ve maçın sonunda soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar İngiliz gündemine damga vurmuştu.

MAÇIN ARDINDAN OLAYLAR ÇIKTI

Maçın ardından iki takımın oyuncuları birbirlerine girerken, rakip takımın soyunma odası tarafından Ferguson'un yüzüne de bir dilim pizza fırlatılmıştı.

Fabregas, takım arkadaşı Martin Keown'un pizzayı kendisinin attığı yönündeki suçlamaları reddetse de, 13 yıl aradan sonra günah çıkardı.

CESC FABREAGS: PİZZAYI ATAN BENDİM

Sky'da yayınlanan 'A League of Their Own' programına konuk olan İspanyol yıldız, "Martim Keown yalan söylüyor çünkü o an önümde insanları yumruklamakla meşguldü. Yani bir şey görmesi imkansızdı! Ama evet, pizzayı atan bendim. Her şey bir anda oldu. Sesleri duyup soyunma odasından çıktım. Elimde bir pizza dilimi vardı ve Sol Campbell, Rio Ferdinand ve Martin Keown'u gördüm. Yumruk yumruğa kavga ediyorlardı. Bir an onlara katılacak gibi oldum ama sonra nasıl olduysa bir anda pizzayı fırlatıvedim. Birinin yüzüne geldiğini gördüm. Ama kesinlikle onu hedeflememiştim... Özür dilerim Sir Alex, gerçekten bunu yapmak istememiştim." diye konuştu.

Fabregas ayrıca pizzanın Ferguson'un yüzüne vurduğu anı elleriyle gösterdi ve stüdyodaki konuklar uzun süre kahkalarına engel olamadı.

Kaynak: haberinburada