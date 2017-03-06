Önümüzde ki hafta dünyaca ünlü ve her yıl ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES başlayacak. Fuarın en dikkat çekici ürünü ise 4K televizyonlar olacak.



Önümüzde ki hafta dünyaca ünlü ve her yıl ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES başlayacak. Fuarın en dikkat çekici ürünü ise 4K televizyonlar olacak.



Consumer Electronic Show (CES) önümüzde ki hafta Las Vegas'ta başlıyor. Fuarda dünya çapından 3500'den fazla teknoloji şirketi katılacak. 20 binden fazla yeni teknolojik ürün tanıtımı yapılacak. Fuarda dikkat çekecek ürünlerin başında 4K (Ultra HD) televizyonlar yer alıyor. 4K televizyonların fiyatı ucuzluyor. Bu alandaLGbaşta olmak üzere diğer üreticilerinde yakında kullanması beklenen teknoloji “nanokristal” kullanılıyor.



Üreticilerin daha ucuz 4K televizyonlar satışa sunması için maliyeti yüzde 30 civarında aşağı çeken quantum teknolojisinin kullanılması gerek. Şuanda 50 inçlik 4K teknolojili bir televizyon 3 bin liraya satılıyorsa quantum teknolojisi ile üretildiği zaman bu cihaz 2 bin tl olabilecek.Fiyatlar düşüşe geçtiğinde müşteriler için alımıda kolaylaşacak ve 4K televizyonlar yaygınlaşmaya başlayacak. Böylece uygun yayınlarda gösterime girebilecek. Haftaya başlayacak CES fuarındasadece 4K televizyonlar değil bir çok ürün tanıtılacak.







İflas Eden Kodak CES Fuarı'nda



Geçtiğimiz yıllarda iflas bayrağını çeken Kodak'ı CES fuarında göreceğiz. Üstelik kodak CES fuarı ile ilk kez akıllı telefon modelini tanıtacak. Kodak'ın akıllı telefonu 4G bağlantıya sahip olacak. İflas etse de bomba bir şekilde geri döneceğini düşündüğümüz Kodak'ın telefonunun kamerası çok konuşulacağa benziyor.



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