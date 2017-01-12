Hepsi bir arada çözümler, ikisi bir arada PC'ler, sanla gerçeklik ve Windows 10 Tablet bilgisayarlar yeni bir dünyanın kapsını aralıyor.



Hepsi bir arada çözümler, ikisi bir arada PC'ler, sanla gerçeklik ve Windows 10 Tablet bilgisayarlar yeni bir dünyanın kapsını aralıyor.



CES 2017 fuarında birçok PC üreticisi yeni ve üstün ürünlerini katılımcılara gösterdi. Acer, Dell, Lenovo, LG, MSI, Samsung ev Toshiba Windows 10 işletim sistemnine sahip onlarca yeni PC'yi kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bu PC'ler arasında 2'si bir arada dönüştürülebilir bilgisayarlar, hepsi bir arada bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve oyun bilgisayarları yer alıyor.



İşte sizlere bazı önemli olaylar!



Acer üstün performans ve yeni tasarıma sahip, etkileyici deneyimler sunan yeni oyun PC'lerini piyasaya sürdü.



Acer' merakla beklenen kavisli ekran Predator 21 X oyun dizüstü bilgisayarı. eğimli bir 21-inç IPS ekran kullanıyor. Dizüstü bilgisayar özellikle Tobii göz izleme teknolojisi ile birleştirildiğinde gerçekten etkileyici bir oyun deneyimi sunuyor. Eğimli ekran NVIDIA G-SYNC teknolojisi ile pürüzsüz ve keskin bir deneyim sağlıyor. Acer, aynı zamanda VR'a hazır PC: ve 4K çözünürlüklü görsel sunum yapan Aspire GX masaüstü cihazlarını da görücüye çıkardı.



Dell, kullanıcıların yaratıcılığını güçlendiren benzersiz bir PC ve çevresel yenilikler sundu. Ayrıca yeni XPS 13′ 2'si bir arada bilgisayarda görücüye çıktı.



Dell bir dizi yenilik açıkladı. Bunlar arasında; Windows 10 ile inşa edilen Dell Canvas, 13 inçlik 2'si bir arada XPS 13, Precision All-in-One; Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K Monitör yer alıyor. Windows 10'lu Dell Tuval, içerik geliştiricileri ve tasarımcılar için yaratıcı üretkenliği artıran yeni bir akıllı çalışma alanı kategorisi sunuyor. 27 inç QHD akıllı çalışma alanı masa üzerine bir açıda veya düz olarak kullanılabilir, böylece kağıt üzerinde kalemle yaptığınız gibi doğal olarak fikirlerinizi oluşturabilir, iletişim kurabilir veya ifade edebilirsiniz. Neredeyse herhangi bir Windows 10 cihazıyla çalışan Dell Canvas, Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systems, SolidWorks ve Microsoft gibi ortakların sunduğu yazılım çözümlerine sorunsuz bir şekilde destek sağlıyor.



HP yeniden tasarlanan Sprout Pro'da güç ve yenilikçi tasarıma önem vermiş.



Yeniden tasarlanmış Sprout Pro gelişmiş teknolojileri ve dijital dünyaları harmanlayarak interaktif deneyimler yaratmak için tasarlanmış. Bu cihazın yanında HP EliteBook X360'da yine yeni ürünler arasında yerini almış. Bu PC'ler üzerinde 7. Nesil Core işlemciler ve Windows 10 Pro işletim sistemi çalışıyor.







Lenovo, yeni oyun markası PC'sini tanıttı.



Lenovo Legion adındaki bu yeni ürün Lenovo'nun oyunculara özel ürettiği bir alt marka. Bu yeni ürün grubunda şimdilik iki farklı model bulunuyor. Lenovo Legion Y720 ve Y520 dizüstü bilgisayarlar, oyunun içine tamamen girmek için oyunculara son teknolojiyi sunuyor. Bu yeni PC'ler her anlamda daha büyük bir oyun deneyimini için tasarlanmış. en yeni NVIDIA grafikleriyle VR'ı güçlendiriyor, Dolby Atmos ile daha iyi ses ve Intel'in en yeni 7. Gen Core i7 işlemcisi ile artan performans. Lenovo, bu yeni oyun dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra daha önceki modellerden daha ince, daha hafif ve daha güçlü ThinkPad X1 ailesi cihazlarına yönelik güncellemeleri de açıkladı.



LG'den üstün taşınabilirlik ve uzun pil ömrü.



Tüy kadar hafif olan LG Gram, 512GB SSD, maksimum 16GB DDR4 Çift Kanallı Bellek, Full HD ekran, 7. nesil Intel Core işlemciler, Windows 10 ve Dokunmatik Ekran teknolojisiyle birlikte geliyor. LG Gram serisi dizüstü bilgisayarlar üç farklı ekran boyutunda geliyor, 13.3-inç ve 14.0-inç modeller sırasıyla 940 gram ve 970 gram ağırlığında iken en büyük model etkileyici 15.6 inç büyük ekrana rağmen yalnızca 1.090 gram ağırlığında. Süper ince çerçeveler, Windows 10 ile doğal etkileşim ve kullanmak için sofistike bir deneyim sunuyor.



Geleneksel masaüstlerinin gücünü son safhaya çıkaran yeni MSI dizüstü bilgisayarlarla oyun oynamaya başlayabilirsiniz.



Windows 10, en yeni Intel 7. nesil işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 10 GPU'ları destekleyen bu yeni bilgisayarın performansı uç noktalarda geziyor. TWIN FROZR VI oyun masaüstü bilgisayarları ve Gaming Gear çevre birimleri ile donatılmış yepyeni VR uyumlu dizüstü bilgisayarlar, oyun anakartları, oyun ekran kartları, tüm dünyadaki oyunculara en yeni ve en ileri teknolojileri getirmek için tasarlanmış. Yeni MSI GT83VR, GT73VR, GS73VR, GS63VR ve GS43VR oyun dizüstü bilgisayarları, NVIDIA GeForce GTX1050 Ti ve GTX1050 oyun ekran kartları ile güçlendirilmiş. Gelişmiş ses deneyimi oyunculara hızlı ve hareket halindeyken sorunsuz VR deneyimi yaşatıyor.



Samsung'un Windows 10 ile güçlendirilen ilk oyun bilgisayarı olan Samsung Notebook Odyssey.



Samsung'un ilk oyun PC'si 17.3 inç ve 15.6 inç ekrana sahip. Windows 10 işletim sistemiyle gelen Samsung Notebook Odyssey oyun deneyimi sunmak için seçkin özellikleri ile güzel bir tasarıma sahip. 7. Nesil Intel Core i7 işlemci (Quad Core 45W) ile güçlendirilen Samsung Notebook Odyssey'nin her iki modeli de birinci sınıf grafik teknolojileri ile yüksek grafik performansı sunuyor.



Samsung ayrıca yakın zamanda güncellenen Samsung Notebook 9, 15 inç dizüstü bilgisayarını da CE 2017'de sergiledi. Notebook 9, 15 inç 7. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile donatılmış. Canlı ve tam renkli bir HD ekrana sahip olan cihaz dahili parmak izi okuyucu ile fark yaratıyor. Tek bir şarjla 15 saate kadar performans sunan ürünün becerisi yüksek.



Toshiba'dan iş kullanıcılarına özel 2'si bir arada güçlü bilgisayarlar



Yeni Toshiba Portégé X20W, Windows 10 Pro ile çalışan bir iş bilgisayarı. 15.4 mm inceliğindeki ürün 1.14 kg ağırlığında. Portégé X20W Cortana ve Windows Hello desteği sunuyor. Portégé X20W mobil profesyoneller, eğitimciler ve öğrenciler için tasarlanmış.



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