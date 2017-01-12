HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı olarak gözümüze çarpıyor. Bu yeni ürünün CES 2017'de tanıtan HP bilgisayarının başarılı olacağından emin.



HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı olarak gözümüze çarpıyor. Bu yeni ürünün CES 2017'de tanıtan HP bilgisayarının başarılı olacağından emin.



HP EliteBook x360, HP Spectre'nin güçlü ince ve hafif tasarımını, HP EliteBook Folio'nun iş birliğine dayalı çalışma becerileri ve HP Elite'in kurumsal seviyede güvenlik ve dayanıklılığıyla birleştiriyor.



HP EliteBook x360, 16 saat 30 dakikaya varan süreyle dönüştürülebilir bilgisayarlar için dünyanın en uzun pil ömrünü sunuyor. HP EliteBook x360'ın entegre iş birliğine dayalı çalışma becerileri, üretkenliği artırmanın yanı sıra, konferans görüşmelerine özel olarak ayrılmış tuşlar, güçlü ses ve opsiyonel 13,3 inç diyagonal 4K UHD ekran(Windows Hello özellikli) ve elektronik kalem desteğiyle toplantılara canlılık katmak için tasarlanmış.



Dünyanın en güvenli ve en yönetilebilir bilgisayarları HP Elite ailesinin bir üyesi olan bu kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar, dünyanın tek kendi kendini iyileştirebilen BIOS seviyeli gerçek zamanlı bellek (SMM) koruması olan HP Sure Start Gen3 gibi son yenilikleri içerisinde barındırıyor.



Ürün ayrıca, geleceğin ofislerini, bilgisayar yönetimine yönelik en gelişmiş akıllı telefon uygulaması olan HP WorkWise ve bir ilk niteliğindeki Kurcalamaya Karşı Koruma özelliğiyle ilgi çekiyor.



Eğer HP'nin ürünlerine aşinaysanız Elitebook X360‘ın geçen yıl piyasaya sürülen 13-inç Spectre X360'a benzediğini hemen fark edersiniz.



HP'nin bu bilgisayar üzerinde kullandığı Sure View bilgisayarın ilgi çekici yeni özellikleri arasında yer alıyor. Bu özellik kullanıcıların mahremiyetini korumak için tasarlanmış. Çoğu gizlilik ekranının aksine, bu ekran klavyedeki bir düğmeye dokunarak açılabilir veya kapatılabilir. Açıkçası, muhasebeciler gibi hassas bilgileri tutan ticari kullanıcılar için tasarlanmış olsa da normal kullanıcılar için de bu özelliğin kullanımı çok olumlu olacak.



Bir başka büyük katma değer ise dizüstü bilgisayarın biyometrik güvenliği. EliteBook x360, hem Windows hem de yüz tanıma ve parmak izi tanımayı destekliyor. Her dizüstü bilgisayarlarda görmeye alışmadığımız yüz tanıma seçeneğini bu bilgisayar üzerinde kullanabilirsiniz. Parmak izi seçeneği de çok hoş olmuş. Bu özellik dizüstü bilgisayarlarının önüne oturan kişi tarafından kilidinin açılmasını istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.



EliteBook,3G / 4G LTE desteğine de sahip. Bu, tüketici dizüstü bilgisayarlarında nadir bulunan bir özellik ve sık seyahat eden kişiler için fark yaratabilir.



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