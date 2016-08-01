Sovyetler Birliği döneminde radyasyon kaçırmaya başlayarak büyük bir felakete neden olan ve 1000 km2 bir alandaki tüm insanların tahliye edilmesine neden olan...



Sovyetler Birliği döneminde radyasyon kaçırmaya başlayarak büyük bir felakete neden olan ve 1000 km2 bir alandaki tüm insanların tahliye edilmesine neden olan, sayısız bebeğin mutasyona uğrayarak doğmasına ve on binlerce insanın yıllar sonra bile kanserden hayatını kaybetmesine neden olan Çernobil nükleer santralinin bulunduğu Çernobil bölgesi için yeni bir çözüm önerisi geldi.







Ukrayna'da yer alan nükleer santral, tüm dünyanın verdiği destekle ve çok zor şartlarla kontrol altına alınabilmiş, santralin üzerine yüz binlerce ton beton dökülmüş ve santralin içinde binlerce yıl boyunca yanıp radyasyon yaymaya devam edecek olan reaktörler beton yığınları altına gömülmüştü.



Ukrayna hükumeti çok uzun zamandır bu bölgenin kurtarılması için çalışma yapsa da ağır radyasyona maruz kalmış ve binlerce yıl boyunca yaşanamaz hale gelmiş olan bölge için çözüm bulunamıyordu. Şimdi ise devletin elinde yeni bir seçenek var. Ukrayna hükumeti bölgede 60 km2 genişliğinde dev bir güneş enerjisi çiftliği kurmayı planlıyor. Sadece eğitimli ve özel donanımlı teknisyenlerin üzerinde çalışacağı güneş enerjisi çiftliği, 1400 MW enerji üretebilecek.



Şu anda dünyadaki en büyük güneş enerjisi çiftliği 23 km2 alan kaplayan Longyangxia Dam Solar Park tesisi. Bu çiftlikten 850 MW gücünde elektrik elde edilebiliyor.



Çernobil'de yer alan altyapı, bu bölgeyi elektrik yatırımları için ideal hale getiriyor. Bölgede hiçbir yaşam alanı bulunmaması nedeniyle kurulacak tesisler için pahalı düzenlemeler yapılması gerekmiyor ve üretilen elektriği taşıyacak olan hatlar da halihazırda bölgede bulunuyor.