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CERN'deki Bilim Adamları Sonunda Pes Etti: Evren Nasıl Var Oldu Anlayamıyoruz!

CERN'DEKİ BİLİM ADAMLARI SONUNDA PES ETTİ: EVREN NASIL VAR OLDU ANLAYAMIYORUZ!

CERN'de çalışan bilim adamları sonunda pes etti. Evrenin nasıl var olduğunu anlayamadıklarını itiraf edip, "Aslında var olmaması gerekiyordu" dediler.

Tarih : 24 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Cern'deki Bilim Adamları Sonunda Pes Etti: Evren Nasıl Var Oldu Anlayamıyoruz!(7/10)3

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde çalışan bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda evrenin varlığına akıl erdiremediklerini belirterek "Evren aslında var olmaması gerekiyordu" ifadesini kullandılar.

"EVRENİN ASLINDA VAR OLMAMASI SONUCUNA VARDIK"

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) bilim insanları, evrenin neden ortaya çıktığı anda kendini yok etmediğini bulmak için madde ve anti madde arasındaki farkları araştırmaya başladıklarını, farklı kütleleri, elektrik yükü gibi bir dizi olasılıkları deneyerek çalışma yaptıklarını belirterek "Bir fark bulamadık. Evrenin aslında var olmaması gerektiği sonucuna vardık" görüşünü dile getirdiler.

"BİZ ANLAYAMIYORUZ"

Araştırmanın yazarı Christian Smorra, "Bütün gözlemlerimiz, madde ve anti madde arasında bir simetri olduğunu ortaya çıkardı. Bu yüzden aslında evren var olmaması gerekiyor. Burada bir yerde asimetrinin var olması gerekiyor, fakat biz fark nerede anlamıyoruz. Simetri kırılmasının kaynağı nedir?" şeklinde açıklama yaptı.

Smorra, sözlerine şöyle devam etti:

En son olasılık madde ve anti-maddenin farklı manyetizmasıydı. Ancak yeni araştırmalar, madde ve anti-maddenin bir şekilde birbiriyle aynı olduklarını gösteriyor. Bu da evrenin neden hala var olduğu sorusuna daha da gizem katıyor.

"SİMETRİK GÖRÜNÜME ŞAŞIRDIK"

Somorra, bilim insanlarının anti-maddenin manyetizmasını her zamankinden daha hassas bir biçimde ölçmesi sonucunda maddenin ve anti maddenin tam simetrik görünüşüne şaşırdıklarını belirterek şunları kaydetti: CERN araştırması, anti-maddenin fiziksel bir taşıyıcı içinde tutulması imkansız olduğu için bilim adamlarının anti-protonları özel "penning tuzakları"nda yakaladığını gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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