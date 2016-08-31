ÇERKEZKÖY'DE POLİS DEHŞET SAÇTI
Çerkezköy'de cinnet geçiren bir polis, kendisine ait beylik tabancasıyla eşini, kayınvalidesini yaralarken, kayınpederini kafasından vurarak öldürdü.
Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi İstasyon Mahallesi Ergin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru olan Salih P.'nin eşi Diler P. ve kayınvalidesi Yüksel S. ağır yaralanırken, kayınpederi Selim S. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sivas'tan bir buçuk ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Emniyet Müdürlüğüne tayin olan polis memuru Salih P. dün saat 18.45 sıralarında evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada dehşet saçtı. Tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Salih P. Kendisine ait tabancayla, polis memuru olan eşi Diler P. ve kayınvalidesi Yüksel S.'yi ağır yaralarken, kayınpederi Selim S.'yi ise kafasından vurarak öldürdü.
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