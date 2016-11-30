

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Çerkezköy İlçe Başkanı Tuncay Rençber'in de bulunduğu 9 kişi, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.







Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy İlçesi'nde 18 Kasım günü eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda HDP Çerkezköy İlçe Başkanı Tuncer Rençber'in de aralarında bulunduğu 2'si kadın 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde de aramalar yapıldı. Emniyette soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, bugün sıkı güvenlik önlemleri altında Çerkezköy adliyesini çıkarıldı. Şüphelilerin savcılıktaki soruşturmaları sürüyor.







kaynak:haberler