

Yabani hayvanlara el konularak hayvanat bahçesine teslim edilecek.



4 BİN TL CEZA KESİLECEK



Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve yaban hayvanlarıyla ilgili kanunda, usule aykırı olarak avlanan yaban hayvanlarının et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak yasak.