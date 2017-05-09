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çerkez cengiz'in pitonu ve timsahı için harekete geçildi!

ÇERKEZ CENGİZ'İN PİTONU VE TİMSAHI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kamuoyunda “Çerkez Cengiz” olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı pitonlu ve timsahlı fotoğraflar üzerine savcılığa başvurdu.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:21
Puan Ver : Çerkez Cengiz'in Pitonu Ve Timsahı İçin Harekete Geçildi!(7/10)6



Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Bakanlık, fotoğraflarda yer alan piton ve timsah nedeniyle Şıklaroğlu'nun evinde arama yapılmasını istedi.




Yabani hayvanlara el konularak hayvanat bahçesine teslim edilecek.




4 BİN TL CEZA KESİLECEK



Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve yaban hayvanlarıyla ilgili kanunda, usule aykırı olarak avlanan yaban hayvanlarının et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak yasak.











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