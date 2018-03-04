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Çerkes Cengiz tehdit etti: Abdestsiz sokağa çıkmayın, kıyamet kopacak!

ÇERKES CENGİZ TEHDİT ETTİ: ABDESTSİZ SOKAĞA ÇIKMAYIN, KIYAMET KOPACAK!

Beykoz'da gözaltına alınan Çerkes Cengiz adliye çıkışında, Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim" diyerek tehditler savurdu.

Tarih : 04 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Çerkes Cengiz Tehdit Etti: Abdestsiz Sokağa Çıkmayın, Kıyamet Kopacak!(5/10)1

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nu gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beykoz'daki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şıklaroğlu işlemleri için Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Şıklaroğlu, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

YAVRU ASLAN KAMERADA

Şıklaroğlu, sosyal medya hesabından evinde beslediği aralarında aslan, yılan, timsahın da olduğu bazı hayvanların fotoğraflarını çekip paylaşıyordu. Baskın sonrası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de eve gelip hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu'nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı. Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis, herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı. Evin çevresinde bulunan bir köpek ile yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.

TEHDİTLER SAVURDU

Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu, çıkışta "Ben örgüte silah yardımı yapmadım. Hiçbir suçum yok. Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim" diye bağırdı. Şıklaroğlu hayvanat bahçesiyle ilgili bir soruya ise "Her şey yasal" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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