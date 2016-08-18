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ceren kaplakarslan'a şok üstüne şok!

CEREN KAPLAKARSLAN'A ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, boşanmaktan vazgeçti ama Rafet El Roman artık onu istemiyor. Mehmet Ali Erbil ise ilişkilerini inkar ettiği için Ceren'e öfkeli.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:30
Puan Ver : Ceren Kaplakarslan'a Şok Üstüne Şok!(0/10)


DÖNÜŞ YOLU KAPALI



Ünlü şovmenle ilişkisini bitirip rotayı yeniden Rafet El Roman'a çeviren Ceren, bu kez ikinci bir şokla sarsıldı. Çünkü Ceren'in barışma çabaları karşılıksız kaldı. Rafet El Roman'ın artık evlilik defterini kapadığı ve boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi. Ceren şu sıralar büyük bir çıkmazda.








Etiketler: Ceren  Kaplakarslan  A  Şok  Üstüne  Şok    haber

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