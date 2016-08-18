Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, boşanmaktan vazgeçti ama Rafet El Roman artık onu istemiyor. Mehmet Ali Erbil ise ilişkilerini inkar ettiği için Ceren'e öfkeli.



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Ünlü şovmenle ilişkisini bitirip rotayı yeniden Rafet El Roman'a çeviren Ceren, bu kez ikinci bir şokla sarsıldı. Çünkü Ceren'in barışma çabaları karşılıksız kaldı. Rafet El Roman'ın artık evlilik defterini kapadığı ve boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi. Ceren şu sıralar büyük bir çıkmazda.