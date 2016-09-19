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cerattepe davasında avukatlar salonu terk etti

CERATTEPE DAVASINDA AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

Cerattepe davasında avukatlar reddi hakim talebinde bulundu ve duruşma salonunu terk etti .

Tarih : 19 Eylül 2016, 14:48
Puan Ver : Cerattepe Davasında Avukatlar Salonu Terk Etti(7/10)8


Artvin'in Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır ve açık ocak altın işletme projesi için hazırlanan "ÇED olumlu" raporunun iptali için açılan davanın karar duruşması başladı.



Rize İdare Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, davacı avukatı Bedrettin Kalın, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Baktaşoğlu, Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz, Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ve müdahiller katıldı.



Reddi hakim talebinde bulunan avukatlar duruşma salonunu terk etti.








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