

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün sabah saat 4'te Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Cerablus'a operasyon için düğmeye bastı. Saat 4'te tankların topçu atışıyla başlayan operasyon, saat 6'da TSK jetlerinin nokta atışlarıyla devam etti.







Türkiye'nin, "Fırat'ın batısı kırmızı çizgimiz" diyerek iki yılı aşkın bir süredir uyardığı Cerablus neden bu kadar önemli? Cerablus'u önemli ve stratejik bir nokta haline getiren birkaç başlık var;







Türkiye, iki yıldır Cerablus'un önemli bir nokta olduğunu vurguluyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sadece birkaç saat önce, "Cerablus için her türlü desteği sağlayacağız" diyerek olası bir operasyonun sinyallerini vermişti.