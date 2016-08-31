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cerablus'taki ışid cephanesindeki dikkat çeken detay

CERABLUS'TAKİ IŞİD CEPHANESİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

TSK'nin ÖSO militanları ile beraber yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus'taki IŞİD top ve mermi kovanları CNN Türk tarafından görüntülendi.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:39
Puan Ver : Cerablus'taki Işid Cephanesindeki Dikkat Çeken Detay(0/10)


TSK'nin ÖSO militanları ile beraber yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus'taki IŞİD top ve mermi kovanları CNN Türk tarafından görüntülendi. IŞİD'e ait olduğu belirtilen kovanlarda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Normal şartlar altında bulunması gereken top mermisi ve kovanların nereden geldiği ve nerede üretildiğine ilişkin notun IŞİD'e ait top ve mermi kovanlarda bulunmadığı görüldü.








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