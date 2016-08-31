TSK'nin ÖSO militanları ile beraber yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus'taki IŞİD top ve mermi kovanları CNN Türk tarafından görüntülendi.



TSK'nin ÖSO militanları ile beraber yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus'taki IŞİD top ve mermi kovanları CNN Türk tarafından görüntülendi. IŞİD'e ait olduğu belirtilen kovanlarda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Normal şartlar altında bulunması gereken top mermisi ve kovanların nereden geldiği ve nerede üretildiğine ilişkin notun IŞİD'e ait top ve mermi kovanlarda bulunmadığı görüldü.