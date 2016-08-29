

Burada bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:







“Terör 14 yaşında bir çocuğu intihar bombacısı olarak kullanıp, bir kına gecesinde kan akıttı, canlar aldı. Bu saldırıda 34'ü çocuk, 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. 44'ü çocuk, 94 vatandaşımız yaralandı. Saldırı öylesine vahşiydi ki, hâlâ kimliği tespit edilemeyen mevtalarımız var.







İDAM TALEBİ







Milletim idam istiyor değil mi? Bunun kararını Meclis verecektir. Ben talebinizi kendilerine ilettim, bugün de iletiyorum. Bunu müzakere etmeli, karar vermelidir. Ben bu kararı onaylarım.







ÖSO'YA DESTEK







Saldırı ile tahrik edebileceklerini sananlar, hüsrana uğradılar. Cerablus'un sahipleri Cerablus'a yerleşmeye başladı. Gaziantep'te de Cerabluslu kardeşlerimiz var. Cerablus'a dönmek isteyenlere her türlü yardımı vereceğiz. ÖSO'ya her türlü desteği verdik; onlar da gerekli operasyonu yaptılar.