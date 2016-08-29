O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'CERABLUS'A DÖNMEK İSTEYENLERE YARDIM VERECEĞİZ'


'CERABLUS'A DÖNMEK İSTEYENLERE YARDIM VERECEĞİZ'
Tarih : 29 Ağustos 2016, 12:10
Puan Ver : 'cerablus'a Dönmek İsteyenlere Yardım Vereceğiz'(0/10)


Burada bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:



“Terör 14 yaşında bir çocuğu intihar bombacısı olarak kullanıp, bir kına gecesinde kan akıttı, canlar aldı. Bu saldırıda 34'ü çocuk, 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. 44'ü çocuk, 94 vatandaşımız yaralandı. Saldırı öylesine vahşiydi ki, hâlâ kimliği tespit edilemeyen mevtalarımız var.



İDAM TALEBİ



Milletim idam istiyor değil mi? Bunun kararını Meclis verecektir. Ben talebinizi kendilerine ilettim, bugün de iletiyorum. Bunu müzakere etmeli, karar vermelidir. Ben bu kararı onaylarım.



ÖSO'YA DESTEK



Saldırı ile tahrik edebileceklerini sananlar, hüsrana uğradılar. Cerablus'un sahipleri Cerablus'a yerleşmeye başladı. Gaziantep'te de Cerabluslu kardeşlerimiz var. Cerablus'a dönmek isteyenlere her türlü yardımı vereceğiz. ÖSO'ya her türlü desteği verdik; onlar da gerekli operasyonu yaptılar.








Etiketler:   Cerablus  A  Dönmek  İsteyenlere  Yardım  Vereceğiz      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER