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cerablus operasyonuna suriye'den ilk tepki

CERABLUS OPERASYONUNA SURİYE'DEN İLK TEPKİ

Türkiye'nin Cerablus'a yaptığı 'Fırat'ın kalkanı' operasyonuna Suriye'den ilk tepki geldi.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 14:22
Puan Ver : Cerablus Operasyonuna Suriye'den İlk Tepki(0/10)


Türkiye'nin Cerablus'a yaptığı 'Fırat'ın kalkanı' operasyonuna Suriye'den ilk tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakanı açıklamasında "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" ifadelerini kullandı.








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