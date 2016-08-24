CERABLUS OPERASYONUNA SURİYE'DEN İLK TEPKİ
Türkiye'nin Cerablus'a yaptığı 'Fırat'ın kalkanı' operasyonuna Suriye'den ilk tepki geldi.
Türkiye'nin Cerablus'a yaptığı 'Fırat'ın kalkanı' operasyonuna Suriye'den ilk tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakanı açıklamasında "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" ifadelerini kullandı.
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