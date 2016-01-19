CERABLUS HATTINDA SURİYE SINIRI MAYINDAN TEMİZLENİYOR
Suriye sınırında IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a komşu Gaziantep'in Karkamış ilçesinde TSK, sınırdaki mayınları temizliyor. Mayın temizleme aracıyla yürütülen çalışma ile IŞİD'in sınıra yerleştirdiği belirtilen mayınlar temizleniyor.
Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Suriye sınır hattına, mayın temizleme aracı sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında sınıra gönderilen araç, IŞİD tarafından sınıra yakın bölgelere döşenen mayınları temizleyecek.
Geniş güvenlik önlemleri altında Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçirilen mayın temizleme aracı, kontrolü IŞİD'in elinde bulunan ve sınırın karşı tarafında yer alan Halep'in Cerablus ilçesindeki Türkiye-Suriye sınır hattına döşenen mayınların temizlenmesi çalışmalarında kullanılacak.
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