BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 34. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bilişim sektörünün bireyler ve devletler için yeni fırsatlar ve olanaklar sunarak, bilgi toplumunun ve sayısal ekonominin omurgasını oluşturduğunu söyledi. Sanayi 4.0 ile üretimde hız, kalite ve performans gibi pek çok kazanım sağlandığını belirten Sayan, bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımının hiç olmadığı kadar üretimin odağına yerleştiğini vurguladı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, dijital dönüşüm çağının yapı taşlarından biri olduğuna işaret eden Sayan, dijital dönüşüm kapsamında hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yarın açıklanacağını kaydetti.

MİKROFONA BİLE ERİŞİYOR

Sayan, stratejinin, ülke genelinde genişbant altyapısının oluşturulmasını, fiber iletişimin sağlanması, bağlantı kapasitesi ve hızının genişletilmesini, rekabete dayalı ve pazar gereksinimlerine uygun gelişimin sağlanmasını hedeflediğini dile getirdi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) ülkedeki siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için önemli işlevleri yerine getirmeye devam ettiğini anlatan Sayan, merkeze daha fazla kaynak ayrılarak geçmişte yapılan çalışmaları ileriye taşıma gayretinde olduklarını bildirdi. USOM'da birçok siber tehdit tespit ettiklerini ve önlediklerini anlatan Sayan, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi neticesinde 32 uygulamanın sahte olduğu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiği tespit edildi. Zararlı ve sahte uygulamalar gerçeğinin aksine kurulum sırasında kullanıcıdan gereksiz izinler istiyor. Örneğin, kullanıcının konum bilgisine, hoparlör ve mikrofonuna ve adres defterine erişme gibi izinleri vermesi halinde, sahte uygulama sahibi saldırganlar, kişisel verilere kolayca erişebiliyor."

"BİLİNEN MECRALARDAN UYGULAMA İNDİRİN"

Son aylarda ortaya çıkan bir başka sahtecilik olayının bankacılık uygulamalarında görüldüğüne dikkati çeken Sayan, kişilerin SMS bilgisine kadar erişme izni alan sahte uygulamaların, bankacılıkta bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına yol açtığını bildirdi.

Sayan, bu konuda vatandaşları bilinen mecralardan uygulama indirmeleri, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirilme sayısına, kullanıcı yorumlarına, yayıncısının ve iletişim bilgilerinin kurumsal ve doğru olup olmadığına, uygulama kurulumu sırasında istediği izinlerin gerekli olup olmadığına bakmaları konusunda uyardı.

"BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de 46 yıl önce kurulan Derneğin, Türkiye'nin bu teknolojiye ayak uyduracak biçimde gelişmesini sağlamak, ülke insanını bilinçlendirmek amacıyla yola çıktığını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, 2017 yılını "Bilişimle Gelişim Yılı" ilan etmesinin bilişim sektörünü olumlu etkilediğini vurgulayan Aktepe, 2023 hedeflerine ulaşmada bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanılması arzusunun kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Aktepe, 2017'ye kadar en büyük hedeflerinin ülke genelinde sayısal okuryazarlılık oranının artırılması olduğunu belirterek, "2017 yılı başından itibaren ise TBD olarak en büyük amacımız ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin artırılması ve dijital ekonominin büyütülmesi olmuştur." dedi.

Kaynak: haberinburada