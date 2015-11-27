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Cep'te sürpriz internet faturası olmayacak !

CEP'TE SÜRPRİZ İNTERNET FATURASI OLMAYACAK !

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), internet paketi bulunmayan mobil abonelere işletmeciler tarafından internet paketi tanımlanarak fatura çıkartılmasını önleyecek karar aldı.

Tarih : 27 Kasım 2015, 12:16
Puan Ver : Cep'te Sürpriz İnternet Faturası Olmayacak !(7/10)8


Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurulu (BTK), internet paketi bulunmayan mobil abonelere işletmeciler tarafından  internet paketi tanımlanarak fatura çıkartılmasını önleyecek karar aldı.



mobil telekomünikasyon hizmetlerinde mobil işletmeciler,  internet paketi bulunmayan aboneleri, internete girmek istediklerinde kısa mesaj  gibi yöntemlerle bilgilendirecek.








Etiketler: Cep  Te  Sürpriz  İnternet  Faturası  Olmayacak      haber

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