CEP'TE SÜRPRİZ İNTERNET FATURASI OLMAYACAK !
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), internet paketi bulunmayan mobil abonelere işletmeciler tarafından internet paketi tanımlanarak fatura çıkartılmasını önleyecek karar aldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), internet paketi bulunmayan mobil abonelere işletmeciler tarafından internet paketi tanımlanarak fatura çıkartılmasını önleyecek karar aldı.
mobil telekomünikasyon hizmetlerinde mobil işletmeciler, internet paketi bulunmayan aboneleri, internete girmek istediklerinde kısa mesaj gibi yöntemlerle bilgilendirecek.
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