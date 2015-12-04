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'cep'te müşteri hizmetleri ücretlerine düzenleme

'CEP'TE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÜCRETLERİNE DÜZENLEME

BTK, elektronik haberleşme sektöründe müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme yapacak.

Tarih : 04 Aralık 2015, 15:17
Puan Ver : 'cep'te Müşteri Hizmetleri Ücretlerine Düzenleme(10/10)9


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, elektronik haberleşme sektöründe müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilmesinde tüketici mağduriyetinin önlenmesine yönelik düzenleme gerçekleştirilecek.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin müşteri hizmetlerine yapılan aramaların her yöne paketler kapsamında yer almaması veya normal arama ücretlerinden daha pahalı bulunması nedeniyle tüketicilerin mağdur oldukları belirlendi.



Tüketici şikayetleri üzerine söz konusu hususlarda mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Kurul, konuyla ilgili yapılacak düzenleme için kamuoyu görüşü alınmasına karar verdi. Bu kapsamda, abonelerin hizmet aldıkları işletmeciye ait müşteri hizmetleri numarasına doğru arama yapması halinde uygulanacak ücretlerin ilgili abonelik paketlerinin şebeke içi yönüne doğru arama ücretlerinden yüksek belirlenmemesi ve ilgili abonelik paketleri kapsamında şebeke içine doğru tanınan görüşme sürelerine dahil edilmesiyle ilgili yeni düzenleme için kamuoyu görüşü alınacak.








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