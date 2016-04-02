O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CEPHE HATTINDA YOĞUN ÇATIŞMA !


CEPHE HATTINDA YOĞUN ÇATIŞMA !
Tarih : 02 Nisan 2016, 14:24
Puan Ver : Cephe Hattında Yoğun Çatışma !(5/10)2


Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçleri  Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı, evine top mermisi isabet eden  bir kişi hayatını kaybetti.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan  ordusunun Azerbaycan mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları, top ve  büyük çaplı silahlarla ateş açtığı bildirildi.



Ermenistan ordusunun askeri mevzilerin yanı sıra cephe hattına yakın  bölgelerdeki yerleşim birimlerini de ateşe tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da  ateşle karşılık verdiği belirtildi.








Etiketler: Cephe  Hattında  Yoğun  Çatışma      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER