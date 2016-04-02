

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçleri Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı, evine top mermisi isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.







Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları, top ve büyük çaplı silahlarla ateş açtığı bildirildi.







Ermenistan ordusunun askeri mevzilerin yanı sıra cephe hattına yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerini de ateşe tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği belirtildi.