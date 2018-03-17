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Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar
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Cep yakan karpuzları alan olmayınca yarım satmaya başladılar

CEP YAKAN KARPUZLARI ALAN OLMAYINCA YARIM SATMAYA BAŞLADILAR

Her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan ve en çok hamile kadınların tercih ettiği İran karpuzu, tezgahlarda yerini alırken, kilosu 5 lira olması sebebiyle yarım satılıyor.

Tarih : 17 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar(6/10)2

Her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu tezgahlarda yerini alırken, kilosu 5 lira olması sebebiyle yarım satılıyor. En çok hamile kadınların tercih ettiği İran karpuzu, yerli karpuzun üretiminden sonra satılmıyor.

EN ÇOK HAMİLE KADINLAR TERCİH EDİYOR

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda sezonun ilk karpuzu tezgahtaki yerini aldı. En çok hamile kadınlar tarafından tercih edilen karpuz, pahalı olması sebebiyle yarım satılıyor.

"FİYATI PAHALI OLUNCA YARIM SATIYORUZ"

Fiyatı pahalı olunca çareyi ürünü ortadan ikiye keserek satmakta bulan pazarcı Erdinç Gür, "İran karpuzunun tadı ve aroması yönünden yerli karpuzun kalitesinde değil. Bizler bu karpuzu hamile kadınlar talep ettiği için getiriyoruz. Zaten az geliyor, bir de fiyatı pahalı olunca insanlar mağdur olmasın diye ortadan ikiye keserek satıyoruz.

İRAN KARPUZU OLDUĞU İÇİN KALİTESİ İYİ DEĞİL

Bir tanesi yaklaşık 5-6 kilogram geliyor. Bir aile bir kapuz alsa 30 lira oluyor. Böyle ortadan ikiye kesince 10-15 liraya geliyor. Şu an İran karpuzunun kilosu 5 lira, yerli karpuz çıkınca bu karpuza rağbet olmuyor. Özellikle hamile kadınlar ile çocuklar İran karpuzuna ilgi duyuyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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