CEP TELEFONUNDAKİ TAKSİTLİ SATIŞ YASAĞI KALDIRILACAK
Kredi kartı ve bireysel tüketici kredilerine yönelik kısıtlamalar esnetiliyor. Cep telefonundaki taksitli satış yasağı kaldırılacak, bireysel kredilerin vadeleri 48 aya uzatılacak, kredi kartındaki 9 taksit 12'ye çıkarılacak
İki yıl önce iç tüketimi kısıtlamak ve cari açığın büyümesinin önüne geçmek için kredi kartı ve bireysel tüketici kredilerine getirilen sınırlamalarda gevşemeye gidiliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yürüttüğü çalışmalara göre kredi kartına taksitli satışı yapılamayan cep telefonundaki yasak kalkıyor.
Tüketiciler yapılacak düzenleme ile kredi kartlarıyla cep telefonu satın alabilecek. 2014 yılında getirilen tedbirlerle gıda, akaryakıt, cep telefonu ve restoran olmak üzere dört alanda yapılan harcamalarda kredi kartı taksitleri yasaklanmıştı.
O dönemden önce 60 aya kadar olan bireysel tüketici (destek ve ihtiyaç kredileri) kredisi vadeleri de 36 ay vade ile sınırlandırılmıştı.
BDDK, kredi kartı ile yapılan harcamalarda genel taksit sayısını maksimum olarak dokuz ile sınırlandırmıştı. Elektrikli ve elektronik eşya, bilgisayar, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6, beyaz eşya ve mobilya satışında is 9 ay ile kısıtlanmıştı. Gıda, akaryakıt restoran ve cep telefonu satışlarında taksitlendirme kaldırılmıştı. Konut kredileri hariç tüketici kredilerinin vadesi ise 36 ay, taşıt kredilerinin vadesi ise 48 ay ile kısıtlanmıştı.
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