Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Cep Telefonu ve İnternet Kesilmeden 7 Gün Önce Abonelere Bilgi Gelecek

CEP TELEFONU VE İNTERNET KESİLMEDEN 7 GÜN ÖNCE ABONELERE BİLGİ GELECEK

Cep telefonu ve internet kullanıcısını ilgilendiren elektronik haberleşme yönetmeliği yayımlandı. Buna göre, hizmet kesilmeden 7 gün önce aboneler bilgilendirilecek.

Tarih : 30 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Cep Telefonu Ve İnternet Kesilmeden 7 Gün Önce Abonelere Bilgi Gelecek(10/10)6

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektronik abonelik sözleşmesinin önünün açılmasının en dikkat çekici yenilik olduğunu belirtti. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, abonelik tesisi ve fesih işlemleri, ıslak imza gerekmeden, dijital imza ile elektronik ortamda yapılabilecek. Hizmet kesilmeden 7 gün önce aboneler bilgilendirilecek.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Kampanyanın bitiminden önce abonelere bilgilendirme yapılacak.

İşletmeci tarife/ kampanya değişikliklerini internet sitesi üzerinden duyuracak.

Tüketici, şikâyetlerini işletmelerin internet siteleri üzerinden iletebilecek.

Görme engelli aboneler için tarife bilgisi sesli olarak verilecek.

Taahhüdün sonlandırılması durumunda cayma bedeline dair önceden bilgilendirme yapılacak.

Taahhütlü aboneler, adresleri değişirse cayma bedeli ödemeden aboneliğini feshedebilecek.

Bir takvim yılında ilk açmakapama işlemi için ücret alınmayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cep  Telefonu  Ve  İnternet  Kesilmeden  7  Gün  Önce  Abonelere  Bilgi  Gelecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER