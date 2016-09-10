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cep telefonu hayatını kurtardı

CEP TELEFONU HAYATINI KURTARDI

Güney Afrika'da bir adam, kalbine isabet eden kurşundan cep telefonu sayesinde kurtuldu.

Tarih : 10 Eylül 2016, 10:01
Puan Ver : Cep Telefonu Hayatını Kurtardı(10/10)12


Güney Afrika'da bir adam, kalbine isabet eden kurşundan cep telefonu sayesinde kurtuldu.



 



41 yaşında ve beş çocuk babası olan Siraaj Abrahams isimli Afrikalı, evinin önünde tuzak kurup üzerindekileri çalmak isteyen bir hırsızın hedefi oldu. Ailesiyle beraber doğum gününü kutlamak üzere eve giden Abrahams, evinin önünde otomobilinden indiği sırada, tanımadığı bir adam göğsüne bir el ateş etti.



Saldırgan, yere düşüp bilincini yitiren iki şirkete sahip iş adamının cebindeki paraları alarak kaçtı. Ancak mermi, göğsü üzerindeki Huawei cep telefonuna isabet eden Abrahams bir süre sonra ayıldı ve yaralanmamış olduğunu, merminin telefonun kasasına takıldığını fark etti. bu sırada eve gelen 16 yaşındaki kızı babasını yerde yatarken görünce, ambülans çağırdı ve iş adamı hastaneye kaldırıldı.



Mermi adamın göğsünde küçük bir iz bıraktı ancak herhangi bir kanama söz konusu değil. Abrahams ayrıca telefonu her zaman alt cebinde taşıdığını ancak o gün ofisten çıkarken montunun alt cebi yırtıldığı için telefonu göğüs cebine koyduğunu da anlattı.



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Etiketler: Cep  Telefonu  Hayatını  Kurtardı    haber

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