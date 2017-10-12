CEP TELEFONU FATURALARI UCUZLAYACAK
Hükümetin, torba tasarıyla internet, haberleşme hizmetlerindeki özel iletişim vergisini yüzde 7,5'a indirmesiyle cepteki fatura da hafifleyecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarının telekomünikasyonla ilgili maddeleri kabul edildi. Torba tasarıyla internet, haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisini yüzde 7.5'a indirmesiyle cepteki fatura da hafifliyor.
GSM OPERATÖRLERİNE UYARI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, GSM operatörlerine seslenerek, "Hükümet vergiyi indiriyor. Siz de bunu faturalara yansıtın. Buradaki düzenlemenin muhatabı doğrudan tüketici" dedi.
KÖYLERDEKİ BAKKAL, BERBER VE KAHVEDEN GELİR VERGİSİ ALINMAYACAK
Hükümet, mahalle olan binlerce köydeki bakkal, kahve, berbere 2020 yılına gelir vergisi muafiyeti getirdi. Yine bu köylerdeki hanelerin elektrik ve su abonesi olması zorunluluğu da erteleniyor.
Kaynak: haberinburada
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