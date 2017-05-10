

Hemoroidal hastalığının sıklığı ülkemizde gittikçe artış göstermektedir. Yapılan araştırmalar her insanın hayatı boyunca hemoroidal hastalıkla karşılaşma ihtimalinin %50'nin üzerinde olduğunu göstermektedir.







Cep telefonlarının birçok hastalığın etkeni olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Ancak bu sefer durum biraz farklı; cep telefonları yaymış olduğu radyasyon haricinde cep telefonu kullanımı esnasında kendinden geçme ve hipnotize olma ile insanlar normal süreçte yapmaları gereken fonksiyonlarını yerine getirememekteler.







Defekasyon yani tuvalet yapma mekanizma olarak karın basıncının artması ve makat kaslarının gevşemesi ile sağlanabilmektedir. Bu iki fonksiyonun koordine halinde yapılması normal defekasyon sürecinde önemli yere sahiptir.







Op. Dr. Mert Atak; "Ancak tuvalette kullanılan cep telefonu veya tablet gibi dikkatin başka yöne dağılmasına neden olan cihazlar bu koordinasyonu bozmaktadır. Karın içi basınç artımına karşılık yeterli makat kası gevşemesi olamaması üzerine hemoroidal yastıkçıklar travmaya maruz kalmaktadır. Bu travma hemoroidal yastıkçıkların şişmesine, sarkmasına ve kanamaya elverişli hale gelmesine yani hemoroidal hastalığa(basur) neden olmaktadır.







kaynak:sabah