Cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarıldı. 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri, 1 Temmuz 2017'den itibaren TRT enerji payı ödemeyecek. Bu düzenleme, TRT'nin "enerji payı gelirlerinde" yaklaşık yüzde 47'lik gelir kaybına yol açtı. Kurumun gelir kayıplarının telafisi için cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim veya ithalat rakamlarından daha önce yüzde 6 alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.

YÜZDE 4 İLAVE YAPILDI

Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak adına en çok izlenen kanallardan olan TRT Çocuk'a da reklam almayan kamu yayıncısı TRT'nin gelir kayıplarının kısmen telafisi amacıyla cep telefonu bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim veya ithalat rakamlarından daha önce yüzde 6 alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.

Kaynak: haberinburada