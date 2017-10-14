CEP TELEFONLARI İLE BEYİN KANSERİ ARASINDA BİR İLİŞKİ YOK
Hayatımıza girdiği günden bu yana vazgeçilmezimiz olan, yanı başımızdan ayırmadığımız cep telefonlarının kansere sebep olduğu fikrinin doğru olmadığı açıklandı.
Cep telefonlarının yaydığı sinyallerin beyin tümörü riskini artırdığına dair endişeler uzun süredir mevcut. Hatta telefonların hayatımıza girdiği ilk günlerden bu yana bitmeyen bir tartışmanın konusu. Konu, daha önce Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Dairesi tarafından detaylıca incelenmiş ve yapılan araştırmalar cep telefonu kullanmanın tümör riskini artırmadığını göstermişti.
KANSER RİSKİNİZİ ARTIRMIYOR
Avustralya'nın Sidney Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı ise daha kapsamlı ve uzun vadeli bir incelemeye giriştiler ve sonuçlar yakın zamanda açıklandı. Dr. Simon Chapman ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma, Avustralya'da cep telefonu kullanımın beyin kanseri oranlarına yaptığı etki üzerindeydi. Çalışmanın sonuçlarına göre cep telefonu kullanmak, kullanım sürenizin uzun ya da kısa olması fark etmeksizin kanser riskinizi artırmıyor. Cep telefonlarının piyasaya çıktığı 1990'ların başından bu yana dünyada beyin tümörlerinin sayısında artış olmadığı da çeşitli istiatisklerle kanıtlanmış durumda.
30 YILDIR KANSEROJEN ETKİSİ TESPİT EDİLEMEDİ
Yine de ne olursa olsun tedbirli olmak gerektiğini ve cep telefonların yayılan elektromanyetik dalgaların uzun vadede zararlı sonuçlar doğurabileceğini söyleyenler de yok değil. Cep telefonları neredeyse 30 yaşına girmişken hala beyin tümörleri artmadığına göre endişe etmenin yersiz olduğunu söyleyenler ise hiçbir kanserojen maddenin bu kadar uzun vadede ortaya çıkan etkilere sahip olmadığını söylüyor.
Aşağıdaki tablo, İsveçli erkeklerin yıllar içerisinde ve yaşlara göre kaydedilmiş beyin kanseri vakalarının oranlarını gösteriyor. Uzmanlara göre, cep telefonlarının piyasa çıkışı ile bu oranlar arasında anlamlı bir ilişki yok.
Kaynak: haberinburada
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