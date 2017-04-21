

İtalya'da bir mahkeme aşırı süreyle cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumuna neden olabileceğine hükmetti. Cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumuyla ilişkisini hukuk böylelikle ilk kez onaylamış oldu. Karar emsal olma niteliği taşıyor. 11 Nisan'da çıkan kararın gerekçesi Perşembe akşamı, temyize açık olmak üzere açıklandı.