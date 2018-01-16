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Cenk'ten sonra Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! KAP'a bildirildi

CENK'TEN SONRA BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR! KAP'A BİLDİRİLDİ

Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği Ukraynalı kaleci Boyko için Belçika kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Tarih : 16 Ocak 2018, 06:10
Puan Ver : Cenk'ten Sonra Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü Sürüyor! Kap'a Bildirildi(7/10)3

Beşiktaş Kulübü, gözden çıkarılan kaleci Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

"GEÇİCİ TRANSFER İÇİN"

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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