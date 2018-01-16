CENK'TEN SONRA BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR! KAP'A BİLDİRİLDİ
Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği Ukraynalı kaleci Boyko için Belçika kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, gözden çıkarılan kaleci Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
"GEÇİCİ TRANSFER İÇİN"
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Kanal İstanbul, Geçtiği Güzergahta 200 Milyar Liralık Ekonomi Yaratacak
- Bakan Arslan: Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu, Kanal İstanbul Projesi'nin Yolu Olacak
- Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
- 30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
- 200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar